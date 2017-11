Liquidatie Apolloburg Nieuwegein heeft verband met moord in 2013

Het slachtoffer had geen schijn van kans; de auto werd met een automatisch vuurwapen beschoten. Op de Apolloburg zijn nog altijd veel agenten in kogelwerende vesten aanwezig. De politie doet ter plekke rechercheonderzoek en heeft de omgeving afgesloten. Het slachtoffer van de moord is volgens zijn schoonfamilie, die zich bij de doorzeefde auto verzamelde, recent vader geworden. De auto is door de politie met het slachtoffer er nog in weggetakeld.