van de hoofdredactieAls ik over een onderwerp veel leer tijdens mijn hoofdredacteurschap, is dat het fenomeen lintjes. Ik zeg u eerlijk: ik had er nooit veel mee. Hooguit wierp ik in de krant een snelle blik op de gedecoreerden uit mijn woonplaats, om te constateren dat ik weer niemand kende. Wat gezien de grootte van de dorpen waar ik ooit thuis was, best wonderlijk te noemen is.

Vanuit die gedachte is het niet gek, dat ik in mijn eerste jaar als hoofdredacteur van BN DeStem riep dat we het he-le-maal anders gingen doen. Weg met die geijkte portretjes in de krant met plichtsgetrouwe tekstjes. Hallo lintjesregen nieuwe stijl!

Vrijwilligerswerk

Volledig scherm Hille van der Kaa © Marcel Otterspeer / Pix4Profs Eén groot artikel, wat bijzonderheden en dat is het dan. Heel journalistiek verantwoord, vond ik zelf. Het leverde me hoongelach op van collega’s. Zij verklaarden mij voor gek. Ik begreep er volgens hen niets van. Hoe doet de krant dan recht aan het trotse gevoel van lintjesdragers? Hoe geven wij met een uitgekleed verslag eer aan hun belangrijke vrijwilligerswerk? En, ook niet onbelangrijk: wat gaat de lezer hiervan vinden?



Met het commentaar van u, de lezer, viel het dat jaar mee. Maar zeker van mijn zaak bleef ik niet. In de jaren erna, zag ik mede dankzij de krant, steeds meer de waarde in van het werk van bijzondere mensen die onze dorpen en steden kleur geven. Met die nieuw opgedane kennis, voelt het nu niet meer dan logisch, dan dat wij hen eens per jaar op een voetstuk zetten. Ook al vind ik de manier waarop we dat doen nog altijd oubollig.

,,Weet je wat het is? De lintjes zijn gewoon de lintjes. Moet je niet over nadenken, gewoon ieder jaar zo doen.” Collega Frank Timmers, zelf trots lintjesdrager, legde me maandag tijdens het chefsoverleg nog eens uit hoe het werkt. Ditmaal gaf ik geen flinke dot tegengas. Ik snap het. Dit weekend in uw krant dus geen gekke lintjesfratsen.

Complicerende factor

In dezelfde vergadering bespraken we de verslaggeving rondom Koningsdag. Nog zo’n jaarlijks terugkerend evenement, dat u uiteraard kon volgen op onze site, maar waar journalistiek minder uitdaging in zit. Met als complicerende factor, dat de krant dit jaar pas twee dagen later bij u op de mat valt. Zit u dan nog wel te wachten op verslagen van festiviteiten die zich elk jaar herhalen?

Onze conclusie: we doen het rustig aan dit keer. Wél een uitgebreide beeldreportage, geen lange teksten. Nagenieten van het weekend, maar met mate. Want maandag bent u waarschijnlijk alweer met hele andere dingen bezig.

Voorspelbaarheid

Zo wikken en wegen we iedere dag af hoeveel aandacht we besteden aan voorspelbare en minder voorspelbare gebeurtenissen in de regio. Waarbij ik over de lintjes leerde, dat je daarop geen papier moet besparen. Daar zullen de collega’s me niet meer over horen.

Tegen alle gedecoreerden wil ik zeggen: van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat BN DeStem u voldoende in het zonnetje zet. U heeft het verdiend.