Lijn 104 rijdt voorlopig nog twee jaar tussen Roosendaal en Woensdrecht

Het Noord-Brabantse provinciebestuur had eerder dit jaar laten weten dat lijn 104 volgend jaar al geschrapt gaat worden. „De provincie heeft deze week ons laten weten dat buslijn 104 gelukkig nog twee jaar blijft rijden”, vertelde Van der Beek. „Dat is goed nieuws, maar minder goed nieuws is dat na die twee jaar het vervoersbedrijf zelf uit mag gaan maken of lijn 104 wel of niet blijft rijden. Dat betekent dat we moeten blijven praten en strijden om de lijndienst 104 in de toekomst te behouden.”