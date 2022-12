Lezersbrieven: ‘Oké John, ik geloof je op je mooie bruine ogen’

GastschrijversHeeft u er altijd al van gedroomd om een keer ‘de krant te halen’? Om uw schrijftalent te delen met anderen? Dan is dit uw kans! Wij bieden een podium aan mensen die het leuk vinden om te schrijven. En dat doen we in de wekelijkse rubriek Gastschrijvers.

Fietsavontuur voor dummies

Vlak voor vertrek slaat de twijfel toe. Familie en vrienden verklaren me voor gek: ik kan geen band plakken, niet navigeren en überhaupt, fietsen als vrouw alleen? Plotseling lijkt mijn droom om in mijn eentje door Europa te fietsen een stom plan. Moet ik dit wel doen? Durf ik dit?

Ik vertrek toch, mijn fietstassen gevuld met ‘voor je weet maar nooit’, en verzwaard met flink wat onzekerheden. Na 25 kilometer fiets ik al verkeerd. De Vennbahnroute had ik eerder gefietst en ik wist dat ik daar, hoewel gepland, nu niet was. Mijn navigatiesysteem en ik begrijpen elkaar nog niet.

Na een dag of drie gaat het beter en slinger ik langs de grenzen van België, Duitsland en Luxemburg het verlaten Lotharingen (regio in Frankrijk) in. Ik merk dat ik geniet van de stilte en zie buizerds die hoog in de lucht zich kapot lijken te lachen om deze tegen zichzelf pratende vrouw. Laat ze maar lachen, wat is het leuk weer een beginner te zijn!

Elke kilometer een beetje meer vertrouwend op mezelf, fiets ik verder door de Franse Elzas. ‘Wijn is leven’, zeggen ze hier en het land lijkt dronken van geluk. Ik slaap onderweg in kleine bed and breakfasts waar ‘gastvrijheid’ wordt geschreven met een zachte ‘g’.

En soms slaap ik in mijn eigen tentje. Na enkele nachten kamperen voel ik dat mijn ietwat belegen lijf een bed nodig heeft, en boek een stacaravan in Kembs.

De eigenaar lijkt op John Travolta en draait nummers uit de filmklassieker Grease in de bar. In de caravan liggen papieren wegwerplakens. Ik drink een biertje op het terras, kijk om me heen. Dit is geen gewone camping. Vreemd, het lijkt of hier drie toeristen zijn, en verder massa’s seizoens- arbeiders.

Moet ik hier iets van vinden? Maar John Travolta zingt/zegt: You come to me when any problem. Oké John, ik geloof je op je mooie bruine ogen.

De volgende morgen stap ik vrolijk op mijn kilo’s lichter lijkende fiets. De meeste mensen deugen.

Yvonne Vlaskamp,

Wagenberg

Latje blijft voor altijd in ons hart

Ze kwam uit Polen, en was door ons geadopteerd in 2010. Toen we haar voor het eerst zagen, vielen we als een blok voor haar. Latka was een kruising en familie van de bordercollie. We doopten haar al snel om tot Latje. Op een week na is ze tien jaar bij ons in huis geweest. In 2020 hebben we haar helaas moeten laten inslapen.

Tot op de dag van vandaag denken we nog elke dag aan haar. Latje was zo uniek, zo vrolijk en mocht altijd mee met hardlopen. Vooral als we dan samen in het bos waren genoot ze geweldig. De omgeving van Putte en de Brabantse Wal kenden we op ons duimpje.

Ook rende Latje vaak rondjes in onze achtertuin, over het grasveld, tussen de struiken en bomen door, het was een genot om haar zo bezig te zien.

Maar ook uitgestrekt op de bank liggen in onze woonkamer was een feest voor haar. Omringd door mensen die haar liefhadden.

Soms mocht ze zelf een lekkernij uitzoeken en dat werd dan met smaak gegeten. Wij kenden haar gewoonten en zij kende die van ons maar al te goed. Vrienden voor het leven.

Nog altijd ga ik dagelijks hardlopen in het bos en denk dan aan haar. Over de vele paden waar ze naast mij heeft gelopen en gerend. Ik roep vaak haar naam, tegen beter weten in, hoop ik dat ze naar mij toekomt en opeens tegen mij aanspringt. Ik weet ook wel dat het niet kan, maar ik zou haar nog graag willen knuffelen.

We hebben in de afgelopen decennia vier hondjes gehad en alle vier moeten laten inslapen. Bij allemaal deed het pijn maar bij Latje voelde we de meeste pijn! Ook al weet je dat het, het beste is voor het dier. Ze was ziek maar ze hoefde geen pijn meer te lijden.

Nog altijd kan ik niet accepteren, dat ze er niet meer is. Gelukkig hebben we foto’s en filmpjes en bekijken we die dan ook regelmatig.

Dierenliefhebbers die ook hun huisdier hebben moeten afgeven, begrijpen dit maar al te goed! Latje we vergeten je nooit.

Dion Joosten,

Putte

Gezond eten van eigen moestuin

Aangespoord door televisieprogramma’s, rubrieken in dagbladen en tijdschriften over gezondheid en gezond eten, heb ik jaren geleden besloten, een stukje grond op een volkstuincomplex te huren. Dat alles om gezonde producten te kunnen verbouwen. Saillant detail: mijn moestuintje is direct gelegen langs de snelweg A27.

Mijn goede vriend Arie, we zijn al meer dan veertig jaar dik bevriend, raad ik aan hetzelfde te doen. Helaas is er op ‘ons’ terrein geen plaats meer, maar hij kan een stukje grond bemachtigen op een ander terrein, nabij de A59, een eindje verderop.

We hebben afgesproken om allebei diverse soorten groenten en fruit te verbouwen, zodat wij gezamenlijk een gigantische hoeveelheid vitaminen bij elkaar sprokkelen. Méér producten dan het Nederlands alfabet aan letters bevat.

Natuurlijk bemesten wij onze stukjes grond met biologische koemest van ‘beter leven’-koeien, want mest uit megastallen is volgens onze maatstaven niet duurzaam. Het zou ons vitaminen ABC negatief kunnen beïnvloeden.

Het teveel aan producten van de moestuin, dat wij niet meteen kunnen consumeren, gaat de diepvries in. Uiteraard draait die diepvriezer op ‘groene’ stroom, want wij willen wederom niet, dat de uitstoot van de vervuilende kolencentrale, hier vlakbij, op onze biologische tuintjes neerdaalt.

Zo ben ik dus al een aantal jaren te saam met vriend Arie, heel milieuvriendelijk en gezond bezig. Wij zijn niet langer meer afhankelijk van bewerkte en bespoten producten uit de supermarkt.

Ons vlees halen wij bij een vleesverwerker, die alleen biologisch en ‘beter leven’-vlees verwerkt. Zijn vlees is van vrije uitloopkoeien die grazen op een aantal percelen tussen Zevenbergen en Moerdijk, gelegen in de driehoek A16, A17 en A59.

Enige minpuntje in onze biologische, duurzame bezigheden is: Wij halen het biologisch, ‘beter leven’-vlees met ons dieseltje van 17 jaar oud.

Maar verder zijn wij dus heel gezond en duurzaam bezig. Denken wij.

Jan Leenders,

Raamsdonksveer

De contente mens had nog tijd voor praatje met jan en alleman

In Oost-Brabant bezoeken we een leuk dorpje met een gezellige Brabantse sfeer, de markt goed voorzien van restaurants en cafés. Ook is er een Heemkundig Museum in een langgevelboerderij waar het interieur van toen, en veel oude gebruiksvoorwerpen en gereedschappen te zien zijn.

We stapten we gevoelsmatig terug in onze kindertijd, dingen die wij ooit als heel normaal beschouwden. Het houten wasdroogrek rond de potkachel zetten om de was te drogen (milieubewust al!).

Het houten frame met twee zinken teilen, een aan elke kant, met middenin de wringer met handbediening. Ik zie nog mijn moeder de was doen op maandag, zij schrobben en ik draaien aan de wringer.

De kroontjespen en inktpotjes waarmee ik heb leren schrijven op papier, het houten schoolbankje met lessenaardeksel, de potkachel, de kolenkit, de platte buiskachel, de bedstee. Veel handgereedschap waarmee de werktuigen en andere zaken gemaakt werden, meestal met handkrachtaandrijving. We leefden in een andere tijd.

Nadat we alles hadden bekeken en bewonderd gingen we wat drinken op de Markt. Daar stond een beeldje met als onderschrift ‘De contente mens’. Het was een herinnering aan een oud-inwoner die, nadat zijn dochter de boerderij had overgenomen, tijd had om met jan en alleman een praatje te maken. Daarmee was hij content.

Terugkijkend op de dingen die wij nu aan communicatie- en vervoersmiddelen hebben, vakanties, enzovoorts kun je jezelf verbazen dat die man indertijd toch content was met zijn leven.

Hoe weinig je écht nodig hebt, om toch een contente mens te kunnen zijn. Daar kunnen wij heel wat van leren.

Hans Timp,

Bavel