Leren over de Aboriginals in je vakantie

OOSTERHOUT - ,,Hé, het is net schoolverf! Simpel, maar uniek.” Lianne (10) is duidelijk enthousiast over de verschillende kleuren verf die de deelnemers aan de Aboriginal-workshop mogen gebruiken. Het is een van de workshops die Stichting B.O.C.K. in het kader van de Zomerkaravaan aanbiedt, en die zit, net als de andere workshops, ramvol.

De Zomerkaravaan is een initiatief van de gemeente Oosterhout, en verschillende organisaties, zoals h19, de Warande en Stichting B.O.C.K. doen eraan mee. ,,Het is ooit opgezet voor kinderen die niet op vakantie kunnen”, aldus Simone Leijten, bestuurslid van Stichting B.O.C.K. ,,De activiteiten zijn gratis en minimagezinnen krijgen als eerste een uitnodiging om zich in te schrijven.”

Animo is goed

Daarna wordt het programma ook via scholen bekendgemaakt. De animo is goed. Leijten: ,,We hebben een wachtlijst. We willen maximaal acht kinderen per groepje, anders wordt het lastig om met ze te werken.”

Leijten leidt deze woensdagochtend de Aboriginals-workshop. De deelnemers leren iets over de Aboriginals en de bekende stippenkunst die dit Australische volk maakt. Daarna gaan ze zelf aan de slag met hun eigen designs. ,,Ik vind het echt een fantastische workshop”, zegt Lianne. ,,Mijn oom maakt kunst en ik ben er zelf ook erg in geïnteresseerd.”

Lianne is zelf wel op vakantie geweest. ,,Naar Italië. Maar in Oosterhout is ook zat leuks te doen. Ik ben al gaan suppen en ik heb de Sint-Jan beklommen.” Dat ook kinderen die het minder breed hebben kunnen aansluiten bij deze workshops vindt Lianne heel belangrijk. ,,Er zijn bijvoorbeeld kinderen uit Oekraïne die niks hebben. Die kunnen hier ook meedoen.”

Even verderop zit een groepje onder leiding van Marike Verwaal te vilten. De kinderen maken rondom een knikker of pingpongbal een bol van vilt. Een tijdrovend werkje, want de wol moet verschillende keren worden gedraaid voordat het vilt wordt.

Verwaal: ,,Ik werk op de Vrije School en sommige deelnemers hier kennen me daar van.” Die kinderen weten precies hoe het moet. Dertig keer draaien, vijftig keer draaien, honderd keer draaien...

Volledig scherm De kinderen vermaken zich prima tijdens de diverse workshops. © Jan Stads/Pix4Profs

Het laatste groepje doet de workshop houtdruk, onder leiding van Paul Smolders. Een laat-middeleeuwse druktechniek, legt Smolders uit. Eerst de stempel inkten, dan de stempel met een vel papier en een stukje katoen onder de drukpers.

Ik heb nog nooit een activiteit als dit gedaan Rowan (10) over houtdruk

Rowan (10) heeft het goed naar zijn zin. Zijn vader heeft samen met hem een aantal activiteiten uitgezocht om deze zomer te doen. ,,Ik was hier wel eens eerder geweest, om een film te kijken en om een film te maken. Maar ik heb nog nooit een activiteit als dit gedaan.” Helemaal tevreden is hij nog niet over zijn kunstwerk, een gezicht met een banaan. ,,De banaan had eigenlijk een snor moeten worden, maar hij zit scheef.”

Zodra de zon gaat schijnen, laten deelnemers het nog wel eens afweten Simone Leijten, B.O.C.K.

Ook bij deze workshop is maar een klein groepje kinderen aan het werk. Smolders: ,,Ik heb deze zomer in totaal plek voor 32 kinderen, maar er waren meer dan zestig inschrijvingen. Uiteindelijk hebben we de inschrijving maar gesloten.”

Kinderen die op de wachtlijst staan hebben zeker een kans om nog aan de beurt te komen, vertelt Leijten. ,,Juist omdat het gratis is, is het soms te vrijblijvend. De afgelopen weken hebben we dankzij het minder mooie weer bijna geen afmeldingen gehad, maar zodra de zon gaat schijnen, laten deelnemers het nog wel eens afweten.”