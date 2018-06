Leraar in het zonnetje: 'Geniet van het compliment dat je krijgt'

De finalisten

De finalisten in het basisonderwijs zijn: Petty van Kastel van Weilust in Breda

Rachel van Opstal van Het Kasteel in Breda

Astrid van Beckhoven van Het Kasteel in Breda

Kitty Smetsers van Maria Goretti in Sint Willebrord

Karin de Krom van Olympia in Breda In het voortgezet onderwijs zijn de finalisten: Mandy Kempeneers van RSG 't Rijks in Bergen op Zoom

Pascal Rommens van Norbertus Gertrudis mavo in Roosendaal

Sjoerd Schouw van Graaf Engelbrecht in Breda De drie conciërges die gaan strijden om de titel zijn: Jos Trommelen van Gymnasium Juvenaat in Bergen op Zoom

Frans Peeters van basisschool De Watermolen/Vondel in Roosendaal

Jurgen Nijhuis van De Duizendpoot in Oosterhout