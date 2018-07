Lekkage bij snoepfabrikant Cloetta in Roosendaal is onder controle

De hal is enige tijd ontruimd geweest. De brandweer heeft inmiddels de lekkage onder controle. Na korte tijd mochten de medewerkers via de hoofdingang weer naar binnen.

Volgens Rickert van de Ruit, Plant Manager Cloetta, kreeg het bedrijf een alarm over een mogelijke lek in de koelcentrale van het bedrijf. "Volgens protocol moet iedereen naar buiten en mag alleen de brandweer naar binnen. Inmiddels is alles onder controle en starten we alles weer op. Wat de oorzaak van de lekkage is, weten we nog niet."