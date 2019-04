Lara Stone is Game of Thrones-fan en Xander is op pad met zijn knappe dochter

Dit bericht wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Zo vader, zo dochter. Wat een knappers zeg, zo samen op de fiets! Xander de Buisonjé heeft een heerlijk dagje gehad zo te zien.

Game of Thrones-fans wakker worden! Het is zo ver. En als er een trouwe fan is, dan is het wel topmodel Lara Stone uit Mierlo.

Wat ziet Tanja Jess er sexy uit! Ze draagt een pikante panterjurk waar haar been mooi onderuit steekt. En dan krijgen we ook nog een kusje van haar omdat ze naar de musical van ‘t Schaep met de 5 pooten gaat. Ze gaf ons eerder op de dag ook nog een beetje relatieadvies trouwens.

Er komt lekker weer aan. Reden om je zonnebril op te zetten en de zon tegemoet te lachen! Dat doet Domien Verschuuren ons vast even voor.

Zo broer, zo zus. Je kunt in een oogopslag zien dat deze twee knappe mensen familie van elkaar zijn. Sylvie Meis is super trots op ‘de beste broer van de wereld’.

Verzin die onderschriften zelf maar. Helene Hendriks verstopt zich ondertussen lekker in haar vest.

Vanavond is de première van de musical 't Schaep met de 5 Pooten, waar Jeroen van Koningsbrugge de hoofdrol in speelt. De musical draait vanaf vanavond exlusief in het DeLaMar in Amsterdam. Op Instagram vraagt hij aan zijn volgers wie er kijken komt.



Gwen van Poorten roept haar volgers op om beste vrienden te worden met jezelf. “Je kan het vergelijken met het bouwen van een huis. Op een scheve fundering kan je geen kast van een woning bouwen toch?”, schrijft de presentatrice onder een foto van haar trip naar Amerika. Gwen heeft overigens ook haar oog op een leuk nieuw huisdier laten vallen....

Ranomi Kromowidjojo laat op Instagram weten dat ze blij is met haar behaalden resultaten bij de Swim Cup in Eindhoven op zaterdagavond. Bij de 50 meter rug series brak ze haar persoonlijke record met een tijd van 28,25 en later zette ze nog een top tijd weg op de 100 meter vrij met 53,49.

In een oranje polo geniet kickboxer Nieky Holzken samen met zijn team van diner in Budapest, waar hij vandaag twee seminars geeft bij de Hongaarse Predator Fight Gym.

Cabaretier Guido Weijers is meestal vrij op zondag en maandag en dan heeft hij alle tijd om naar eigen zeggen ‘heel veel niks’ te doen. Hij wil graag iets leuks gaan doen, maar weet niet wat. Op Instagram vraagt hij zijn volgers om tips.