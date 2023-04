Langeweg loopt uit voor appartementen in oude Mariaschool

LANGEWEG – Tientallen inwoners van Langeweg waren deze week aanwezig bij de opening van acht appartementen in de oude Mariaschool. ,,We zijn blij dat het prachtig gerenoveerd is.”

Namens de wijkvereniging verwelkomde Bart van Gils alle aanwezigen. ,,Ik kan wel zeggen dat wij als Langeweg blij zijn dat het beeldbepalende gebouw behouden blijft. Daarnaast is het gebruik als woonruimte natuurlijk goed, omdat we daarmee meer inwoners hebben in Langeweg. We hopen dat zij ook actief gaan deelnemen aan het verenigingsleven.”

Aansluitend meldde wethouder Danny Dingemans dat ook de gemeente verheugd is dat de school aan de buitenkant in originele staat behouden blijft. Ook haalde hij aan dat dit jaar nog meer gebouwd wordt in Langeweg. Na de bouwvakvakantie start de bouw van vijftien woningen aan de wethouder Trompersstraat.

Quote Onthaald te worden door een fanfare is me nog nooit gebeurd Herman Metter, Vastgoedontwikkelaar

Eigenaar en vastgoedontwikkelaar Herman Metter gaf aan dat het voor hem een bijzondere dag is. ,,We hebben twee jaar in het stof gezeten en nu ben ik blij dat iedereen zo blij is. Dat overkomt me niet vaak. Onthaald te worden door een fanfare is me nog nooit gebeurd”. Aansluitend werd het naambordje onthult: Mariaschool met daaronder de naam van de stichter: Pater Antoninus, een minderbroeder capucijn.

Vervolgens konden belangstellenden enkele appartementen bekijken. Zo vertelden Maren en Thomas, die 1 april de sleutel kregen, het fijn te vinden dat ze hier heerlijk rustig kunnen wonen. ,,Sinds november vorig jaar zijn we blijven bellen. Mooi dat dit op ons pad is gekomen.”

Yainna toonde trots haar appartement, waar ze sinds september woont. In de voormalige hoge lokalen is een vide aangebracht waarop een slaapvertrek en een wasgelegenheid zijn. ,,Voorheen woonde ik op een kleine kamer in Breda, zonder uitzicht. Een uitzicht als hier krijg ik nergens. Door mijn drukke baan in de zorg is deelnemen aan het verenigingsleven nog lastig, maar ik kan natuurlijk wel hand- en spandiensten verlenen. Ik zag een flyer over Koningsdag, daar ga ik zeker even kijken.”

Volledig scherm Oplevering appartementen Langeweg in voormalige Mariaschool. © Pix4Profs/René Schotanus