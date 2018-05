Lange file op A58 bij Ulvenhout na ongeluk met vrachtwagen

Lift verplet­tert monteur (43) in Antwerpse Stadsfeest­zaal

17:19 ANTWERPEN - In de Stadsfeestzaal aan de Antwerpse winkelstraat Meir is dinsdag een 43-jarige lifttechnicus onder een goederenlift terecht gekomen. Volgens getuigen was de man in de eerste kelderverdieping aan het werk toen hij terecht kwam onder een goederenlift die van de tweede verdieping naar beneden viel.