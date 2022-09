Land moet van vergiet weer spons worden

De BoswachterBERGEN OP ZOOM - Knisperend breken de verdorde waterlelies onder m’n voeten terwijl ik door het diepste gedeelte loop van één van de vennen op de Brabantse Wal. Op m’n schoenen wel te verstaan. De diepe scheuren in de bodem laten zien dat het grondwater diep is weggezakt. Vrijwel alle poelen en vennen die ik bezoek staan droog.

Als dat al vroeg in het seizoen gebeurt, rukt de begroeiing razendsnel op. De forse buien de laatste weken waren goed voor de vegetatie, maar voor het diepere grondwater heeft het nog weinig verschil gemaakt.

Gekapt of gekortwiekt

Opnieuw beleefden we een extreem droge zomer en opnieuw riepen veel mensen moord en brand over het zakkende water. Vooral brand trouwens, tientallen natuurbranden per jaar is het nieuwe normaal geworden. Net als de kaprondes die ik elk najaar moet organiseren, want veel bomen, oude eiken en beuken hebben het niet overleefd. Waar ze langs wegen en paden staan moeten ze gekapt of gekortwiekt vanwege de veiligheid.

Quote Dit mag met recht een aardschok in waterland genoemd worden

'Zonder water geen later’

De titel van het rapport van de ‘droogtecommissie’ is dan ook niet uit de lucht gegrepen: ‘Zonder water geen later’. Onder aanvoering van oud-minister Melanie Maas Geesteranus deed een aantal deskundigen onderzoek naar de verdroging van Brabant. 15 september werd het lang verwachte resultaat gepresenteerd. Een ‘wederombouw op waterbasis’ is heel hard nodig, zo luidt de conclusie.

Kort samengevat zeggen de deskundigen: Meer water vasthouden, minder onttrekken, tot 100 miljoen m3 per jaar! En veel meer water infiltreren, 100 tot 150 miljoen m3 per jaar. Dit mag met recht een aardschok in waterland genoemd worden.

Quote Het landschap moet van een vergiet weer een spons worden

Niet treuzelen

Wie deze cijfers op zich in laat werken beseft dat er een totale omslag moet plaatsvinden in hoe we om gaan met water in Brabant. Het oerwoud aan (illegale) grondwaterputten moet stevig uitgedund. Het massaal sproeien, soms zelfs met drinkwater, en de grote industriële grondwaterslurpers moeten zoeken naar oplossingen.

Waterschappen en natuurorganisaties hebben ook huiswerk. Het landschap moet van een vergiet weer een spons worden. En niet treuzelen graag, want daar gaan talloze kikkers, salamanders, libellen, vissen, vlinders, veenmossen, eeuwenoude bomen en nog heel veel meer van dood.