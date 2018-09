KNVB schort wedstrijden Hoge Vucht op vanwege 'betalingsachterstand'

Dat zegt woordvoerder Bram Groot van de KNVB. ,,Het klopt inderdaad dat SC Hoge Vucht voorlopig niet in actie mag komen vanwege een betalingsachterstand bij de KNVB. Zowel de veld- als zaalvoetbalwedstrijden zijn voorlopig uit het programma gehaald'', zegt Groot.

Bank

Voorzitter Hassan Lammou van SC Hoge Vucht zegt in een reactie dat de betalingsachterstand een administratieve achtergrond heeft. ,,We zijn van bank gewisseld en daardoor is er een keer niet op tijd betaald. Inmiddels is het probleem opgelost. Volgende week voetballen we weer.''

De KNVB vindt dat te voorbarig gesteld. ,,De betalingsachterstand is een probleem dat al langer speelt. Na het weekend volgt er hierover een gesprek met het bestuur van SC Hoge Vucht. Na dit gesprek wordt er gekeken hoe we verder gaan. Dit is de situatie op dit moment'', zegt Groot.

Speelschema

Bij VCW is de reactie nuchter. ,,We kregen alleen de mededeling dat de wedstrijd uit het speelschema was gehaald. Daarop heb ik gevraagd om een toelichting. In feite is de wedstrijd uitgesteld en zal hij normaal gesproken een inhaalprogramma alsnog worden gespeeld.''

SC Hoge Vucht is de voortzetting van het roemruchte VV Barça en werd in 2006 opgericht. De club speelt in de vierde klasse van de zondagcompetitie.

VV Barça