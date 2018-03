Kluisrovers Oudenbosch laten 5.000 kostbaarheden achter

Jezusbeeld weggehaald nadat het twee keer in twee dagen is besmeurd: 'Schandalig'

9 maart PRINSENBEEK - Het Jezusbeeld op de hoek van het Jagerpad en de Leursebaan in Prinsenbeek is deze week in twee nachten achter elkaar besmeurd met verf. Het is inmiddels zo zwaar beschadigd dat het zaterdag wordt weggehaald voor restauratie. ,,Schandalig'', zegt Rinus Bastiaanse, bij wie het beeld in de achtertuin staat.