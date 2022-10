Klap met de hamer leidt tot nieuwe inzichten

De hobbykamer van...ROOSENDAAL - De hobbykamer van Ineke Hello uit Roosendaal heeft uitlopers tot aan de hal bij de voordeur. Hier treffen we de eerste ladekastjes met knutsel- en fröbelspulletjes. En wanneer we vervolgens een stap in de woonkamer zetten, worden we direct begroet door enkele wezens die zijn ‘geboren’, op de hobbykamer, waaronder een sympathiek ogende anderhalve meter hoge dinosaurus met een aktekoffertje.

Hello is veelzijdig-creatief, maar haar favoriete materiaal is papier-maché. Dat begon ooit tijdens haar werk met mensen met een verstandelijke beperking. ,,Thuis ben ik ermee verder gegaan.” De hobbykamer bevindt zich op de eerste verdieping. ,,Eigenlijk ook de slaapkamer van mijn dochter”, vertelt ze erbij.

Projecten en probeersels

Dat is eerlijk gezegd moeilijk voor te stellen. Tegen elke wand komen we hobbyspullen tegen. Opbergdozen vol workshopmaterialen ‘decoratie flessen maken’, ‘fotoborduren’ en ‘borduurgaren wit & crème’, is in watervaste stift op de dozen geschreven.

Quote Iets wordt pas leuk wanneer je een probleem om moet lossen. Ineke Hello

Er staan decoratieve flessen en manden, gemaakt van papierpulp en er zit her en der een kleine dikke dame met vleugeltjes. Allemaal eerdere projecten en probeersels. Op een tafel staan, voor een kleurrijk schilderij dat eveneens van Hello’s hand is, twee staande vrouwfiguren in wording. ,,Ik ben hier elke dag te vinden”, vertelt Hello.

Wanneer Hello begint aan een nieuw project, weet ze op voorhand niet altijd hoe het eindproduct eruit zal zien. ,,Iets wordt pas leuk wanneer je een probleem op moet lossen. Wat dat betreft zou het leuk zijn een van de grote beelden eens onder de röntgen te leggen om te zien hoe het er vanbinnen uitziet.”

Quote Toen heb ik er een paar klappen opgegeven met een hamer en toen zag ik er ineens een gezicht in Ineke Hello

Topzwaar

De vrouwfiguren op de werktafel dragen kekke puntlaarsjes. De eerste keer dat ze dit toepaste, was dat noodgedwongen omdat een figuur wat al te topzwaar was om goed te blijven staan. Het betreffende beeld staat beneden, naast de dino – wat ook een draak zou kunnen zijn – en ook dat beeld heeft al doende vorm gekregen.

,,Ik was niet tevreden over een bepaalde vorm. Toen heb ik er een paar klappen opgegeven met een hamer en toen zag ik er ineens een gezicht in. En zo ga ik dan weer verder.”