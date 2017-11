Kinderdagverblijf ontruimd, paard uit sloot gered en gestolen herdertje teruggevonden in Schijf

Aldi mag niet naar De Zeeland in Bergen op Zoom

16:48 BERGEN OP ZOOM - Aldi mag de supermarkt in winkelcentrum De Gagel aan de Holleweg in Bergen op Zoom niet verplaatsen naar winkelcentrum De Zeeland. ,,In De Zeeland mag geen tweede supermarkt komen. Dat is zo in de gemeenteraad afgesproken. En daarom hebben wij nee gezegd tegen het verzoek.''