Kilimanjaro: Het was zo druk, dat je geen tijd had om een dag te acclimatiseren

Triest nieuws uit Tanzania, Jack Dellepoort uit Ulvenhout overleed kort na het bereiken van de top van Afrika’s hoogste vrijstaande berg, Kilimanjaro (5895 meter). Zijn vriend en metgezel Hans de Kort deed in BN DeStem zijn beklag: “Eigenlijk is het onverantwoord wat er op die berg gebeurt, de Tanzaniaanse overheid maakt er een melkkoe van.”

In 1990 was diezelfde kolos mijn eerste ervaring met bergwandelen. Ook toen al ging het er alleen maar om de poen. Het was zo druk op het traject, dat je geen tijd had om onderweg een dag te acclimatiseren. Je moest door, de volgende groepen waren immers in aantocht. En dus ging het in 4 dagen van 1500 meter naar de top; meer dan 1000 meter hoogteverschil per dag. Eigenlijk gekkenwerk.

Slechts zo'n 250 meters scheidden mijn vriendin en mij van eeuwige roem, toen we in de nachtelijke kou te veel last kregen van hoogteziekte: hoofdpijn en braken. We waren met een groep van negen, slechts drie haalden de top. Duitsers. Die op de terugweg bleven zingen dat hun Mannschaft Weltmeister was. Sommige dingen veranderen nooit…

Bij latere tochten in de bergen, met name in Nepal, trek ik nog altijd lering uit de ervaring van de Kilimanjaro. Luister vanaf 3.000 meter hoogte goed naar mijn lichaam en neem een dag rust zodra ik misselijk of duizelig word. In Tanzania kon dat niet, mocht dat niet. Toeristen als opgejaagd wild.

Of ik nog altijd gefrustreerd ben dat ik destijds het dak van Afrika nét niet gehaald heb? Een beetje. Maar ik ben toch vooral blij dat ik tijdig voor de weg terug naar beneden koos. En daarmee voor mijn gezondheid.