Kickboksers Rico en Nieky partyen op Ibiza en Gers Pardoel rouwt om dood XXXTentacion

Nieky Holzken ook op Ibiza

Dj La Fuentes baby got back

De Eindhovense dj La Fuente showt z'n vierwielige pride and glory. Vraag is alleen wanneer hij er weer zelf in kan rijden, want eind mei brak de dj zijn knieschijf toen hij met z'n motor in de vangrail klapte. Zes weken 'van z'n onderbroek tot z'n sokken' in het gips. Autorijden is er de komende weken nog even niet bij, dus die Porsche kan de garage weer in.