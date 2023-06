Khadija (15) is voor een dag de baas bij Van Wijnen: ‘leuk om te zien hoe een vrouwelijke directeur het doet’

BREDA - Dat er zoveel functies waren binnen een bouwbedrijf, dát wist Khadija (15) uit Breda niet. Tot voor kort dan, want donderdag had zij het voor het zeggen bij projectontwikkelaar en bouwer Van Wijnen. Dit in het kader van het project ‘Baas van Morgen’ van Jinc.

En dus is het niet aan directeur Marlijn Lodewijks, maar aan Khadija om de klap te geven op een presentatie voordat hij naar een wooncorporatie gaat. Want wat vindt zij van de plannen voor een nieuwbouwwijk met daarin genoeg aandacht voor duurzaamheid, een diversiteit aan woningen en architectuur die past bij de omgeving? ,,Niks mis mee”, evalueert ze de presentatie, gevolgd door een applaus voor het team. O ja, nog een tip: ,,ik zou voortaan afsluiten met beeld, dat blijft wat beter hangen.”

Het is een van de dingen die ze leerde van de baas op wiens stoel ze vandaag plaats mocht nemen: wanneer je een bezoek afsluit altijd even een complimentje geven en benoemen wat er goed is. Als je ziet dat er ook iets moeilijker gaat; geef dan een tip mee.

Veel taken

,,Dat deed je heel leuk”, blikt Lodewijks terug op hun bezoek aan een bouwplaats eerder die dag waar Khadija deze les al eerder toepaste. Hier namen ze een kijkje bij een renovatieproject van een flatgebouw. ,,Als directeur heb je best veel taken. Ik vind het belangrijk om voor vandaag een mooi programma te maken waar ze daadwerkelijk iets van heeft kunnen leren.”

Khadija is een van de veertig leerlingen die op de plek mag zitten van een Bredase baas. In heel Nederland staan ‘bazen’ binnen organisaties hun stoel af aan een leerling die opgroeit in een omgeving met sociaaleconomische uitdagingen. In Breda doen er 28 bedrijven mee. ,,Het is voor jongeren heel waardevol om zich op deze manier te oriënteren bij bedrijven en zo op hun eigen toekomst. Voor organisaties is het tegelijkertijd een manier om hun binding met de maatschappij te versterken en hun betrokkenheid bij kansengelijkheid te laten zien”, zegt Siham Darraz van organisator Jinc Breda.

Talent

Ieder kind heeft talent, is het uitganspunt. Via verschillende programma’s laat Jinc kinderen en jongeren deze talenten ontdekken. Onder andere door ze kennis te laten maken met allerlei beroepen. Baas van Morgen is een van die programma’s.

,,Ik vind het goed om een meisje te laten zien dat ook een vrouw directeur kan worden”, zegt Lodewijks. ,,Een jongen had ik natuurlijk ook hartstikke leuk gevonden, maar het kan inspirerend werken voor een meisje.”

Ik dacht dat een baas vooral achter de computer zat, maar je gaat veel op stap en ontmoet veel mensen Khadija Miri

En dat klopt wel, want Khadija kent niet zoveel vrouwelijke bazen in haar omgeving. ,,Leuk om te zien hoe een vrouwelijke baas het doet. Ik dacht dat een baas vooral achter de computer zat en dingen regelde, maar je gaat ook veel op stap en ontmoet veel mensen. Ik dacht altijd dat ik liever eigen baas wilde worden, maar misschien is dit toch ook wel leuk”, lacht Khadija. En over Lodewijks: ,,Ze doet het heel goed; ze is heel open en niet zo streng.”

De bouwsector lijkt haar in ieder geval ook wel wat. Later wil ze timmeren of binnenhuisarchitect worden. En of ze dan in een typische mannenwereld komt te werken of niet: uiteindelijk gaat het erom dat je met respect met elkaar samenwerkt. Dat je vrouw bent, moet daarin niet uitmaken, vindt Lodewijks.