Kat Belle uit Kloosterzande bijna dood: 'Iemand is bezig dieren te vergiftigen'

KLOOSTERZANDE - Kat Belle komt dinsdagochtend het huis van Peter van Dorsselaer in Kloosterzande binnenlopen. Het kwijl loopt uit haar mondhoeken, het achterlijf zakt in elkaar. Van Dorsselaer brengt haar naar de dierenarts in Hengstdijk. Daar wordt het vermoeden bevestigd: de kat is vergiftigd.

En wel met het bestrijdingsmiddel Temic, een gif dat al jarenlang in heel Europa verboden is. Het is dodelijk voor mens en dier. Van Dorsselaer weet het zeker, iemand heeft zijn Belle vergiftigd. ,,Dat weet heel de buurt (omgeving Zandehof, red.). Iemand is hier bezig dieren te vergiftigen. Sinds 2010 gaat het om vijftien katten en een aantal honden." In 2010 zijn in de buurt inderdaad vijf katten omgebracht met een bestrijdingsmiddel. Van Dorsselaer en buren hebben een vermoeden wie er achter zit. Voor hen is de maat vol. ,,Je moet er niet aan denken dat een kind dit binnenkrijgt."

Van Dorsselaer heeft het gemeld bij de politie en doet donderdag aangifte. Al heeft hij er weinig vertrouwen in dat het iets uithaalt. Hanneke Versol, de dierenarts die Belle behandelde, vindt ook dat de politie maar weinig tegen het vergiftigen van dieren doet. ,,Terwijl het niets nieuws is, het komt vaker voor. Ook in onze praktijk." Het had volgens haar weinig gescheeld of Belle was dood. ,,Ze had al veel overgegeven waardoor veel gif het lichaam uit was. Ze had absoluut de verschijnselen van Temic. Als je een kleine dosis van dat gif met vlees mengt, eet een kat het gewoon op. Het dier sterft een afschuwelijke dood."