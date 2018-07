Juweeltjes in de zomer

Maandag start voor mij de mooiste periode van het jaar: de zomer. Waar de gemiddelde Nederlander volgende week naar vakantieoorden trekt, nestel ik me diep op de redactie. Geen externe afspraken, geen afleiding: alle aandacht voor de inhoud van de krant en site. Zelf ga ik als iedereen weer terug is.

Voor uw krant betekent de zomer goed nieuws. Want de tijden waarin we de BN DeStem in de zomer een stuk dunner maakten, liggen ver achter ons. Juist nu heeft u alle tijd, dus moeten we minimaal net zoveel bieden. Dat gaan we doen.

De krant ziet er vanaf maandag iets anders uit. De indeling wijzigt tijdelijk en u vindt nieuwe series en rubrieken die wij de afgelopen weken hebben voorbereid. Daar zitten een aantal juweeltjes tussen. Zo starten we maandag met een wekelijkse zomerquiz, die verslaggever Hélène Schenk en ondergetekende met veel plezier voor u in elkaar hebben gezet. Op dinsdag leest u de komende periode verhalen over bijzondere beestjes in onze mooie provincie. Op woensdag en vrijdag vindt u in de zomer verdiepende producties over twee belangrijke thema’s in West-Brabant: logistiek en verkeersveiligheid. Donderdag belichten we iedere week een bijzondere familierelatie en op zaterdag starten we met mijn persoonlijke favoriet. Cold case, een serie over onopgeloste criminele zaken in Brabant.

Daarnaast vindt u een drietal nieuwe columnisten op de tweede pagina. Zij vervangen de schrijvers die er even tussenuit gaan. Niet getreurd als u onze John Bas, Niels Herijgens of Yolanda Sjoukes mist. Zij komen gewoon weer terug. Onze collega Fee Buurmans, ikzelf en een hele bijzondere gastcolumnist vangen hun afwezigheid op. Over die bijzondere zomergast snel meer. Ik kan u verklappen dat ik behoorlijk trots ben dat deze bekende Roosendaler zes weken onze krant verrijkt.

Quote Vieze beroepen: onze verslagge­vers testten het met een opgeruimd humeur en kwamen met de meest fantasti­sche verhalen terug

Tot slot introduceren we in de zomerperiode een aantal nieuwe rubrieken. Zoals een hele fraaie over ‘vieze beroepen’. Varkensboer, schoonmaker in een discotheek, de vuilnisman. Is het echt zo erg als wij soms denken? Onze verslaggevers testten het met een opgeruimd humeur en kwamen met de meest fantastische verhalen terug. Freelance journalisten Joost Klaverdijk en Timo van de Kasteele maakten onderwijl een tochtje naar ‘d’n overkant’. Van Dinteloord naar Ooltgensplaat. Van Willemstad naar Numansdorp. Van Sprang-Capelle naar Dussen. Wat zijn de verschillen? Zij laten het zien.