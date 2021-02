Justitie ziet opgepakte Steenbergenaar als brein achter meerdere cocaïnewasserijen

De eind vorig jaar aangehouden hoofdverdachte zou mogelijk in beeld zijn voor nog meer cokewasserijen in Nederland. Uit gegevens van de Spaanse justitie zou blijken dat achter de labs in Lepelstraat en Sint Willebrord, waar ook Colombianen zijn opgepakt, dezelfde organisatie in Zuid-Amerika betrokken is. T. is in de ogen van de onderzoekers de grote organisator in Nederland. Hij zou hebben gezorgd voor locaties, personeel en chemicaliën voor de wasserijen en zelf ook cocaïne hebben verhandeld.