'Justitie overtrad regels in onderzoek naar drugshandel en witwassen John G.'

Hij zei dat vandaag voor de rechtbank in Breda. Volgens Doesburg is de dagvaarding op het punt van de productie van en de handel in synthetische drugs 'te vaag en te algemeen' opgesteld'. Doesburg: ,,Nergens wordt mij duidelijk waar G. nu precies van verdacht wordt.'' Doesburg hekelde de lange duur van het onderzoek naar de hoofdverdachte in deze drugszaak, waarin nog negen andere verdachten terechtstaan, waaronder zoon Sander van de hoofdverdachte. De raadsman verwees onder meer naar het eerste verkennende onderzoek naar G. dat al dateert van maart 2007. Dat onderzoek voldeed volgens Doesburg niet aan de wettige eisen en zou daardoor 'onrechtmatig' zijn uitgevoerd.

Schuld

Voortvluchtig

Gisteren werd bekend dat de derde veroordeelde verdachte van de schietpartij op het woonwagenkamp aan de Rijnauwenstraat in Breda op 14 juli 2010, waarbij de 12-jarige zoon Danny van John G. werd gedood, in Colombia is aangehouden. De 36-jarige Brit Alistair W. (36) uit Leeds is in eerste instantie vrijgesproken van betrokkenheid bij de schietpartij, maar kreeg in hoger beroep alsnog achttien jaar cel. Hij wist echter uit handen van de politie te blijven.