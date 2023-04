Joop Mijsbergen droomt van een aquarelmuseum in het Markiezenhof

,,De brief die Joop Mijsbergen stuurde is hartverwarmend. Zijn ideeën zijn zo mooi verwoord en uitgewerkt dat je je bijna schuldig voelt als je daar niets mee doet. Hij neemt je mee in zijn enthousiasme om ook aquarelkunst een thuisbasis te bieden. Juist in Bergen op Zoom, uniek gelegen aan de Schelde, tussen Rotterdam, Antwerpen, Breda en Middelburg in. Juist in Het Markiezenhof, een uniek museum in een uniek gebouw, een Rijksmonument. We geven daar invulling aan het karakter van Bergen op Zoom, maar hoe mooi is het niet als unieke exposities mensen van buiten trekken om ook de schoonheid van de stad te ontdekken?”

,,De gemeente heeft hierin geen directe functie. Ik ga er niet over. Sinds zijn brief loop ik wel met de vraag rond hoe er toch invulling gegeven kan worden aan zo’n museum. Ik mag uiteraard wel bemiddelen om projectleiders van het stadspaleis en de Vrienden van Het Markiezenhof samen met Mijsbergen te laten brainstormen over de mogelijkheden. Het moment is ook goed. Juist nu wordt er nagedacht over de toekomst van Het Markiezenhof. Behoud het een museale functie? Persoonlijk zou ik het prachtig vinden dat Joop nog een actieve rol zou kunnen spelen in de verwezenlijking van zijn droom. Zijn idee verdient het om goed bekeken te worden.”