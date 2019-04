Jonglerend op een eenwieler vliegt Mathieu van der Poel het peloton voorbij

Erop: Mathieu van der Poel

Sinds de miraculeuze comeback van ‘Poeleke‘ in de door hem gewonnen Amstel Gold Race is het wielrennen niet meer hetzelfde. Renners die met een kilometer voorsprong de finishlijn passeren, durven niet meer de handen in de lucht te steken. Pas na de huldiging en de champagnedouche juichen ze. Maar wel heel voorzichtig. Renners schrikken ‘s nachts badend in het zweet wakker als Van der Poel opduikt in hun nachtmerrie. Niemand is meer zeker van winst. Je zag het afgelopen woensdag al in de Waalse Pijl. ‘Poeleke‘ deed niet mee. Maar de Franse koploper Alaphilippe keek op de steile Muur van Huy wel honderd keer achterom. Bang dat het duveltje Van der Poel op zijn mountainbike met tractorbanden toch nog voorbij zou baggeren op die lelijke Ardennenbult. Ook aan de Ronde van Italië en Ronde van Frankrijk doet Van der Poel niet mee. Toch siddert het peloton. Bevreesd dat Poeleke plots op een eenwieler al jonglerend voorbijvliegt. Met ‘Matje‘ weet je het nooit.