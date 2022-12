Jarenlang deed hij zich op social media voor als zijn vriendin: 240 uur taakstraf

Zijn vriendin wist al die jaren niet dat juist haar partner achter de nepaccounts zat. De berichten gingen heel ver, waarbij hij privégegevens van haar gebruikte en foto’s die zij bijvoorbeeld naar hem had gestuurd.

Bang

Op den duur durfde de vrouw zelfs niet meer naar buiten, bang om aangesproken te worden op de berichten die op social media verschenen. In het begin vond ze het alleen vervelend, in 2016 deed ze aangifte, maar later werd zo ook echt door mannen aangesproken over de berichten.

De rechtbank schreef daar in het vonnis over. ‘Zij had het gevoel dat ze zich continu moest verantwoorden en de ander ervan moest overtuigen dat iemand anders zich had voorgedaan als haar. Zij merkte ook dat zij steeds wantrouwender werd en meer argwaan kreeg. Ze vond het steeds minder fijn om zichzelf in het openbaar te begeven, waardoor ze minder vaak naar de kroeg of uit eten ging. Ze vond het een beangstigende gedachte dat er iemand rondliep die kennelijk graag haar wilde zijn en haar identiteit wilde aannemen. Kortom: de situatie werd een steeds groter onderdeel van haar bestaan’.

Bang voor herhaling

Omdat de verdachte zo weinig inzicht gaf in zijn beweegredenen, is de rechtbank bang voor herhaling. Om die reden is één van de voorwaarden van de voorwaardelijke straf dat hij zich verplicht laat behandelen bij de GGZ.