Jan vist van de bodem van het zwembad regelmatig een kunstgebit op: ‘Ja, je lacht er nu om’

Thaise oud-pre­mier Thaksin vlak na terugkeer vanuit de gevangenis naar ziekenhuis vervoerd

De voormalige premier van Thailand, Thaksin Shinawatra, is in de nacht van dinsdag op woensdag vanuit de gevangenis naar het ziekenhuis gebracht vanwege bezorgdheid over zijn hart en hoge bloeddruk. Thaksin was dinsdag na vijftien jaar teruggekeerd naar het land en werd kort daarna vastgezet.