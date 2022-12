Jaarboek heemkring Oudenbosch over bierbrouwerijen en fabriekshallen

OUDENBOSCH - Dat Oudenbosch in den lande bekend is om zijn basiliek en boomkwekerijen is geen nieuws. Uit het jaarboek van heemkundekring Broeder Christofoor blijkt dat het Koepelstadje ooit ook rijk was aan bierbrouwerijen.

Dertig jaar geleden zette wijlen Louis Kessel veel brouwers al eens op een rijtje in een eerdere uitgave. In het 119de (!) heemboekje heeft auteur Kees Feskens er een dorpswandeling van gemaakt. Met het boekje in de hand kunnen mensen dan langs panden als De Swaen, de Wereld, de Gekroonde Wereld, Den Beer, Het Gekroonde Hart, Het Anker en Bourgogne Kruis lopen. Bier zullen ze er echter niet meer aantreffen, want alle brouwerijtjes zijn ter ziele.

Feskens is samen met Jan Bedaf ook in de geschiedenis van de fabriekshallen aan de Industrieweg gedoken. De bedrijven Hexspoor en Legro waren de eersten die zich begin jaren vijftig op het industriepark vestigden. Hexspoor zat in de blikindustrie, Legro bouwde winkelinterieurs. Later kwam er ook Starline bij, dat radio- en televisietoestellen vervaardigde. Een Starline-radio staat nog te pronken in het heemmuseum in Oudenbosch.

De kring heeft sinds kort een werkgroep straatnamen gekregen. Die buigt zich over de herkomst van alle straatnamen in Oudenbosch en geven daar een verklaring over. In het nieuwe jaarboek doet ze dat over de Bornhemweg en de Broeder Christofoorlaan.

Het onder alle leden verspreide boekwerk wordt gecompleteerd met de vaste rubrieken namelijk feiten uit het Oudenbosch van honderd jaar geleden en het Oudenbosch van 1972. In dat jaar opent Lou de Groen aan de Zandeweg de nieuwe wielerbaan en meldt Petra den Braber zich als eerste vrouwelijke leerling aan de LTS.