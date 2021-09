Is jouw huisdier de kleinste van Brabant?

Een huisdier hoeft niet van groot formaat te zijn om veel liefde te kunnen geven. Klein maar fijn, zeggen we dan. Maar kleine beestjes hebben vaak net zo veel aandacht en liefde nodig als grotere soorten. Tijd om ze in het zonnetje te zetten op dierendag.



Afgelopen jaar waren we op zoek naar het grootste huisdier van Brabant, nu zijn we benieuwd wie het kleinste beestje in huis heeft. Verdient jouw wandelende tak, kat of teckel een plaatsje in onze eregalerij? Laat het ons weten!