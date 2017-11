Burgemeester is blij dat provincie stokje steekt voor criminele aankoop Raamsdonkse jachthaven: 'Inwoners vertellen mij dat ze er al jaren niet meer graag komen'

RAAMSDONK - Brabant wil voorkomen dat failliete jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk in criminele handen valt. Daarom neemt de provincie de schuld 1,5 miljoen euro van het failliete watersportcentrum over.

Volgens woordvoerder Arnoud Reijnen waren er 'signalen' dat er interesse was vanuit criminele hoek. "Er hadden mensen belangstelling van wie je dat niet wilt hebben. Dit is de eerste keer dat de provincie zo ingrijpt om een ontwikkeling bij te sturen. Of dat in de toekomst nog vaker gebeurt? Dat kan ik niet zeggen." De provincie heeft als hypotheekhouder invloed op de voorwaarden van de verkoop. Burgemeester Willemijn van Hees (gemeente Geertruidenberg) is blij met de tussenkomst vanuit Den Bosch. "De jachthaven is voor diverse overheden een zorgplek. Het is een prachtige locatie, maar inwoners vertellen mij dat ze er al jaren niet graag meer komen."

Openbare veiling

Het afgelegen watersportcentrum Hermenzeil zou in eerste instantie al eind september onder de hamer gaan op een openbare internetveiling. Tot twee keer toe werd dit uitgesteld, mede door bemoeienis van de provincie. Reijnen: "Als de veiling was doorgegaan, dan zouden er mensen mee kunnen bieden die niet deugen. Een gevolg kan zijn dat je later de hele boel moet saneren. Zoals de gemeente Zundert doet bij Fort Oranje. Die situatie valt niet te vergelijken met Hermenzeil, maar wel kun je achteraf krijgen dat er vreemde dingen gebeuren. Ook in het verleden heeft een aantal incidenten op het watersportcentrum plaatsgevonden." Zo was er in 2015 een grote controle van politie, douane, gemeente, belastingdienst en openbaar ministerie. In watersportkringen geniet de Raamsdonkse jachthaven geen goede naam. Hermenzeil zou bekend staan als een ontmoetingsplaats voor criminelen. Reijnen: "Dat is exact een van de redenen dat we hier naar zijn gaan kijken. Daarnaast wil je op die plaats een goedlopend recreatiebedrijf ontwikkelen."

'Afgestemd met de gemeente'

De Rabobank is als hypotheekhouder de voornaamste schuldeiser. Al lange tijd hing in de lucht dat de overheid een stokje zou steken voor de openbare verkoop van Hermenzeil. Eerder was ook de gemeente Geertruidenberg een kandidaat: een jaar lang werd Hermenzeil achter gesloten deuren door de gemeenteraad besproken. "We hebben dit met de gemeente Geertruidenberg afgestemd", zegt Reijnen. Volgens hem is er geen speciale reden dat de provincie de schulden overneemt en niet de gemeente. "Dit is in de onderhandelingen en gesprekken met de Rabobank zo gelopen. Wij konden dit nu snel regelen."

Scherpe voorwaarden

De verkoop van Hermenzeil is uitgesteld. De tijd wordt gebruikt om de verkoopvoorwaarden strenger te maken. "Onze juristen gaan kijken hoe het scherper kan", meent Reijnen. "De voorwaarden zullen tegen de Wet Bibob aan komen te liggen." Met deze wet kunnen vergunningen geweigerd worden, mocht er sprake zijn van een criminele achtergrond. Directe overname van Hermenzeil door de provincie kan niet, stelt woordvoerder Reijnen. "In Amerika kan een schuldeiser het bedrijf overnemen. Het Nederlandse faillissementsrecht zit zo niet in elkaar. Een curator komt ertussen en bekijkt of een doorstart mogelijk is."

De provincie hoopt bij de verkoop de 1,5 miljoen euro terug te kunnen verdienen. "Je kunt bepaalde voorwaarden aan de verkoop stellen", meent Reijnen. "Maar ik weiger te speculeren over de verdiensten." Het beheer blijft voorlopig in handen van de curator. Mogelijk komt het beheer van Hermenzeil zelfs even in handen van de provincie. De bedoeling is in elk geval om de chalets op het terrein te saneren. Dat laatste is geen reden voor inmenging van de provincie. "Dit ligt absoluut niet in de lijn van Fort Oranje." Burgemeester Van Hees hoopt dat een integere partij Hermenzeil gaat kopen. "Dan kan de haven weer een mooie toegang tot de Biesbosch maken. Een toeristische trekpleister waar inwoners en bezoekers onbezorgd kunnen genieten."

Volledig scherm Willemijn van Hees, burgemeester van Geertruidenberg: 'De haven kan weer een mooie toegang tot de Biesbosch worden.' © Rijk in Beeld