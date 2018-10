Inwoners Halderberge topinzamelaars gft-afval

Inwoners van de gemeente Halderberge verzamelden in 2017 het meeste groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) van alle West-Brabanders. Per persoon werd dat jaar in die gemeente 141 kilo gft-afval ingezameld. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekendmaakte.

Een goede tweede op de lijst is Etten-Leur met 124,8 kilo per persoon en Werkendam is derde 122,1 kilo per persoon.

Onderaan de lijst bungelt de gemeente Waalwijk. Daar werd vorig jaar 41,1 kilo gft-afval verzameld per hoofd van de bevolking. Een na laatste is de gemeente Breda, waar per persoon 76,9 kilo werd ingezameld.

Het statistiekbureau werkte vorige week de afvalcijfers per gemeente bij. Niet alle gemeenten leverden hun cijfers over 2017 aan. Van ruim 80 procent van de gemeenten is bekend hoeveel gft zij vorig jaar per inwoner inzamelden.

Steeds meer gft

We scheiden steeds meer groente-, fruit- en tuinafval. De gemiddelde Nederlander zamelde vorig jaar 86 kilo aan dit zogenaamde gft-afval apart in, vier kilo meer dan in 2016. In totaal produceert de gemiddelde Nederlander per jaar 495 kilo vuil. Die hoeveelheid is al een paar jaar onveranderd, blijkt uit CBS-cijfers.