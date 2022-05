In één handomdraai een nieuwe tuinstijl: maak jouw tuin zomerklaar

Ibiza stijl

Qua decoratie en accessoires zit je altijd goed met rotan, riet en vlechtwerk. Denk hierbij aan rieten manden of een mooie macramé wandhanger. De Ibiza stijl staat bekend om veel decoratie. De beplanting is daarentegen simpel waardoor het een onderhoudsvriendelijke stijl is. Kies voor een aantal mediterrane bomen zoals een olijfboom en plaats deze in een grote, witte plantenbak. Zet daarnaast een aantal vazen met pluimen en pampasgras op bijzettafels en je Ibiza tuin is helemaal af.

Mediterrane stijl

Naast de kleurrijke accessoires mogen tropische en exotische planten niet ontbreken in je mediterrane tuin. Net zoals bij de Ibiza stijl is de olijfboom een goede optie. Zoek je juist naar wat meer kleur in de beplanting? Ga dan voor een citroenboom of sinaasappelboom. De gele en oranje kleuren van de vruchten zorgen voor een vrolijke touch aan je tuin. Plaats de citrusbomen en kleurrijke bloemen zoals de passiebloem in terracotta potten om het mediterrane gevoel compleet te maken.

Vind de rust in een landelijke tuin

Nadat je de twee elementen terug hebt laten komen in de tuinmeubelen en accessoires, is het tijd om de beplanting te kiezen. Bij een landelijke tuin komt veel groen terug in de vorm van planten en bloemen in allerlei verschillende kleuren. Hortensia’s zijn kenmerkend voor de landelijke tuin. Kies ze in verschillende kleuren en plaats ze in plantenbakken of zet ze in borders langs de rand van de tuin.