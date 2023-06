ROOSENDAAL - Het is een lelijk woord, inclusie, maar het staat voor iets moois: of je nu sterk of zwak bent, non-binair of straight, wit of bruin iedereen hoort bij de Club van Roosendaal. Zes ambassadeurs van die club hebben zich woensdagmiddag gepresenteerd in de City Bioscoop.

Stuk voor stuk lopen ze in de samenleving tegen onbegrip aan. Alihan omdat hij Turks is - ,,je staat eigenlijk altijd 1-0 achter’’ -, Teun omdat die non-binair is, Rein omdat hij dementerend is, Ria omdat ze voor hem zorgt, Maaike omdat ze een niet-aangeboren hersenletsel heeft, Annegien omdat ze mantelzorger is en Petra omdat ze een lichte verstandelijke beperking heeft.

In video’s op declubvanroosendaal.nl stellen ze zich allemaal voor met een soms pijnlijk eerlijk verhaal. Zoals Petra, die de ergernis achter zich voelt groeien, als ze er in de supermarkt iets langer over doet bij de kassa. Of Maaike, die niet meer voor vol wordt aangezien, omdat ze iets trager is. ,,Maar ik kan nog steeds heel goed nadenken.’’

Ik ben wat trager, maar ik kan nog steeds heel goed nadenken Maaike, niet-aangeboren hersenletsel

Feestje mee-organiseren

,,Knap dat jullie dat allemaal durven vertellen’’, prijst wethouder Evelien van der Star hen. Dit college heeft inclusie en diversiteit hoog op de agenda, verklaart ze.

Vage begrippen zijn het, daarom legt Mitch van Veldhoven, die de campagne met zijn bureau Goedzooi organiseert, het even uit: ,,Diversiteit is als je uitgenodigd wordt voor het feestje, inclusie als je gevraagd wordt om het feestje mee te organiseren.’’

Zijn we in eigen huis wel divers genoeg? Evelien van der Star, wethouder

Aan diversiteit en inclusie is voor het eerst een kadernota gewijd die deze week in de raad komt en in september komen de eerste maatregelen naar buiten, belooft Van der Star. De gemeente gaat ook zichzelf kritisch bekijken, zegt ze: ,,Zijn we in ons eigen huis wel divers genoeg?’’

Bekend maakt bemind

De Club van Roosendaal heeft als doel begrip te kweken, onder het motto ‘bekend maakt bemind’. Iedereen kan lid van worden, via de website. Dit is de tweede lichting ambassadeurs, vorig jaar gingen de eerste zes aan de slag. En het had al gelijk effect, merkte beleidsadviseur Desiree Bax: ,,Een van hen kreeg op straat te horen: ‘We wisten helemaal niet dat je autist was’. Hij kreeg gelijk meer begrip. Het was dit jaar ook gelijk veel makkelijker om ambassadeurs te vinden.’’