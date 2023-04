Icoon van Wouw krijgt dertien nieuwe sponsors van € 5.000

WOUW - De Lambertuskerk, hét icoon van Wouw, heeft er sinds gisteren dertien sponsors bij die de komende vijf jaar elk 5000 euro gaan doneren. Dat geld is hard nodig, want voor de restauratie van het gebouw is de komende jaren nog 1,5 miljoen euro nodig.

In de kerk werden de gulle gevers ontvangen en voorzitter Peter van Steekelenburg van de stichting ‘Behoud icoon van Wouw’ gaf daar aan dat de kerk voor de toekomst behouden moet blijven. ,,Als de restauratie helemaal klaar is, denken we dat het gebouw weer 100 jaar meekan”, gaf hij aan.

De toren is inmiddels opgeknapt, maar van de rest van de kerk moeten de daken en muren nog hersteld en/of schoongemaakt worden. De hoop is dat het Rijk en de provincie Noord-Brabant subsidies zullen geven tot negen ton, maar dan blijft er nog 600.000 gulden over en dat moet via sponsors en allerlei acties bijeen gebracht worden. ,,Gelukkig hebben we ook tweehonderd vrienden die gemiddeld 100 euro per jaar geven”, sprak de voorzitter.

Sponsordoek

Het gezelschap ging daarna naar de oostwand van de kerk waar een immens billboard was opgehangen dat door wethouder Arwen van Gestel met een hoogwerker werd onthuld. Hier staan de namen van de sponsors op. ,,En er kunnen er nog meer bij! We hebben ook enkele schenkers die niet met hun naam erop willen, maar wel jaarlijks 1000 euro geven”, gaf bestuurslid Peter Buijs aan.

Quote Ik wil de raad uitnodigen om te laten zien hoe we in de gemeente met erfgoed omgaan Arwen van Gestel, wethouder

Terug in de kerk prees de wethouder de vastberadenheid waarmee de stichtingsleden aan het werk zijn om de restauratie van de kerk tot een goed einde te brengen. ,,Om de kerk onder de aandacht te brengen hebben we de opening van monumentendag hier gehouden. En ik wil graag de gemeenteraad uitnodigen om te laten zien hoe we met erfgoed omgaan in de gemeente”, zei de wethouder. Van Gestel was ook van mening dat de kerk, de molen en de kasteelvesting hun samenwerking verder uit moeten breiden. Binnenkort komt er een akkoord met de Zuiderwaterlinie en dan krijgen de drie iconen ook provinciaal bekendheid.

Linosnede

Penningmeester Efrie van de Moosdijk sprak de verwachting uit dat de komende jaren naast de vaste inkomsten ook veel eenmalige donaties binnenkomen. ,,We hebben nu jaarlijks een vaste inkomsten van 37.000 euro, maar we hopen dat binnenkort het spandoek te klein zal zijn voor de sponsors en dat we een tweede doek weg moeten hangen.” De vraag was ook om bedrijven aan te dragen die de stichting kan benaderen om sponsor te worden.

Hierna werd het glas geheven op de toekomst van de kerk en kregen de nieuwe sponsors een linosnede gemaakt door Willem Beerman van de kerk vanuit de Kloosterstraat. Die prent komt ook te koop om extra inkomsten voor de kerk te genereren.