Honderden jongeren in schoolkantines: ‘Hopen dat hierdoor geen besmetting komt’

Nu de scholen open moeten blijven van de regering, merken ze dat het niet te doen is om de max-100-regel van het kabinet (bijeenkomsten mogen niet met meer dan honderd mensen) uit te voeren.

Conrector Hans Teunissen, De Nassau Breda (1750 leerlingen, twee locaties in Breda, mavo, havo, vwo)

,,Het is niet mogelijk om hier in school de regel van maximaal honderd mensen te handhaven. We hebben 1750 leerlingen en 200 collega’s en die lopen hier allemaal rond. Ik vind dat inconsequent ten opzichte van alle andere sectoren en de generieke oproep aan ons land.Het is ook inconsequent als je kijkt naar Europa.Ik hoor dat Belgie alle scholen en cafe’s sluit. We volgen de richtlijnen hier hoor, en het RIVM staat hoog aangeschreven. Maar ik constateer wel dat we een uitzondering zijn.”

Woordvoerder Peter Dirven, Curio (35 locaties in West-Brabant, 23.000 leerlingen vmbo en mbo)

‘Dit is echt wel een dilemma waar we mee zitten. Kijk, er zijn al wel een stuk minder leerlingen en studenten omdat er een groot aantal zit met verkoudheidsklachten. Maar onder de honderd, dat kunnen we gewoon niet garanderen. We hebben heel veel locaties maar op een gegeven moment zijn er toch pauzes en bewegingen tegelijkertijd aan het einde of begin van een les. Dus die maximaal honderd is voor scholen niet te doen. En als dit langer duurt zitten we straks ook met de examens waar heel veel mensen bij elkaar zitten. Hoe doe je dat? Maar we hebben nog even.”

Caroline Hoendervangers, woordvoerder KSE Etten-Leur (1 locatie, 2500 leerlingen, mavo, havo, vwo)