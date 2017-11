Hondenbaasjes in actie tegen ‘dodelijk’ anti-vlooienmiddel: 'Ik kon het niet meer aanzien'

DEN HAAG - Een stoet boze hondenbaasjes zet vrijdag koers naar het ministerie van Landbouw in Den Haag. Ze protesteren tegen Bravecto, een anti-vlooienmiddel waar al duizenden klachten over zijn. ,,Wat Roxy overkwam, gun je geen dier.”

,,Ik kon het niet meer aanzien”, vertelt Christiaan Hermans (27), baasje van Roxy. Precies een jaar geleden liet hij zijn hond – een kruising tussen een husky en een herder – inslapen. ,,Ze had continu epileptische aanvallen, ze schuimbekte. De dierenarts kon niets meer doen. Ze vermoedde dat Roxy is overleden aan vergiftiging.''

Kauwtablet

Drie weken eerder gaf Hermans een kauwtablet Bravecto aan de jonge hond. ,,Dat middel zou hartstikke goed werken tegen vlooien, teken en mijten. Ik dacht: prima, dit moet wel veilig zijn. De vier pups van Roxy kregen ook een tablet."



Binnen 24 uur ging het mis: alle honden werden ziek. Ze gingen braken en werden lusteloos. ,,Een van de pups zakte door z’n poten. Daarmee gingen we naar de dierenarts. Hij kwam er weer bovenop, net als de andere pups." Maar de situatie van Roxy verslechterde: na een paar dagen kreeg de hond koorts en wilde ze niet meer eten en drinken. ,,Het was verschrikkelijk om aan te zien. Wat Roxy overkwam, gun je geen dier."



Een paar dagen na haar dood valt bij Hermans en zijn moeder het kwartje. ,,Onze honden vergiftigd? Waardoor dan? Opeens herinnerde ik mij dat we ze Bravecto hadden gegeven. Toen we op internet gingen zoeken, ontdekten we dat Roxy lang niet de eerste zou zijn die aan het middel is bezweken. Dit goedje moet direct uit de handel.''

Volledig scherm Christiaan Hermans, eigenaar van dode hond Roxy. © Koen Verheijden

Onrust

De onrust over Bravecto speelt al ruim een jaar. Bij het Europees Medicijnagentschap (EMA) zijn ruim 5.500 meldingen binnengekomen van ernstige bijwerkingen en verdachte sterfgevallen. Daarvan komen er 244 uit Nederland. Op de Nederlandse facebookpagina ‘Is Bravecto veilig?’ melden zich duizenden hondenbaasjes met klachten over het anti-vlooienmiddel.

Volledig scherm Hond Roxy. © Koen Verheijden

,,Het aantal slachtoffers blijft fors toenemen'', vertelt Michaël van de Sande, oprichter van de facebookpagina en initiatiefnemer van een petitie die door ruim 40.000 mensen is ondertekend. Morgen biedt hij die aan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.



,,Er moet nu iets gebeuren. De verkoop van Bravecto gaat gewoon door, terwijl iedereen weet dat de bijwerkingen verschrikkelijk kunnen zijn'', zegt Van de Sande. Ook zijn eigen hond Rico overleed na gebruik van het anti-vlooienmiddel.

Hoewel duizenden mensen denken dat hun dier ziek is geworden door Bravecto, bestaat daar meestal geen hard bewijs voor. In Nederland zijn sinds 2015 ruim 750.000 doses van het medicijn verkocht. Wereldwijd gaat het om tientallen miljoenen tabletten.

Quote Van de ene op de andere dag stortte Roxy in nadat ze Bravecto had geslikt. Christiaan Hermans:

'Online hype'

Het EMA kwam afgelopen zomer tot de conclusie dat Bravecto nog altijd veilig is. Wel is fabrikant MSD Animal Health gedwongen de bijsluiter aan te passen. Daarin moet komen te staan dat ‘voorzichtigheid is geboden bij honden met een geschiedenis van epilepsie’.

Van de Sande plaatst vraagtekens bij de conclusies van het EMA. ,,Dit instituut wordt voor 80 procent betaald door de farmaceutische bedrijven. Daarbij komt nog dat de farmaceuten grote invloed hebben bij de opleiding van nieuwe dierenartsen. Zij schrijven Bravecto voor.''

Branchevereniging voor dierenartsen KNMvD liet eerder weten de ophef rond Bravecto een 'online hype’ te vinden. ,,Dierenartsen over heel de wereld geloven in de veiligheid van Bravecto en schrijven het middel voor bij de behandeling tegen vlooien en teken'', laat een woordvoerder van fabrikant MSD Animal Health weten.