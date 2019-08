Hille van der Kaa stopt als hoofdredacteur van BN DeStem

Erik van Gruijthuijsen, directeur/ uitgever van De Persgroep, spreekt lovend over Van der Kaa: ,,Hille mag trots zijn op de sprong die onder haar impuls bij de site en de app van BN DeStem is gemaakt. Van die ervaringen hebben ook onze andere regionale titels uit ons bedrijf kunnen profiteren. Op de redactie zullen ze haar humeur en haar aangename directheid nog gaan missen.”

Adviesfunctie

De 40-jarige Van der Kaa blijft, nadat ze in oktober­­ ­­is teruggekeerd van zwangerschapsverlof, werkzaam voor De Persgroep. De komende maanden zal ze onder meer de samenwerking tussen ADR (het AD en regionale titels als BN DeStem) en Online Services nieuwe impulsen en meer vaart geven.

Online Services is onderdeel van de Persgroep met daarin onder meer Tweakers, Autotrack, Nationale Vacaturebank en Independer. De Persgroep heeft de ambitie om de adviesfunctie van deze bedrijven (bijvoorbeeld over tech, verzekeringen of werk) vaker in de krant of online te gebruiken, om lezers en bezoekers te adviseren bij dagelijkse keuzes.

Mooiste baan

Van der Kaa zelf kijkt met enige weemoed terug op haar jaren bij BN DeStem: ,,Ik ben enorm trots dat ik misschien wel de mooiste baan in journalistiek Nederland heb mogen­­ bekleden. Voor mij is er nu een natuurlijk moment gekomen om het stokje over te dragen. Ik ga de redactie en de lezers missen. Toch kijk ik ook uit naar wat er komen­­ gaat.’’

,,Hoofdredacteur zijn van BN DeStem is een eervolle baan, waarbij geen dag hetzelfde is’’, vindt Van der Kaa. ,,Het is een uitdaging om de journalistieke koers te bewaken in een gebied dat zo divers is qua lezerspubliek. Ik heb me altijd thuis gevoeld in ons verspreidingsgebied. Van de vette klei in Zeeuws-Vlaanderen tot de stadse fratsen van Breda. Dat maakte deze baan extra mooi.’’

Opvolger