Herinnert U zich deze nog? De keuze van Lexjóóó

Volgens de burgerlijke stand heet hij Lodewijk den Hengst. Dat bekt natuurlijk niet zo lekker op de radio, dus werd het al snel Lex Harding. Hoewel hij ook betrokken was bij de oprichting van commerciële zenders als RTL Véronique, Sky Radio, Radio 538 en Slam!, blijven 'oudere jongeren' hem herinneren als een icoon van Radio Veronica, het piratenstation dat radio maken voor altijd veranderde.

Harding (72) heeft goed geboerd en geen moment stil gezeten. ,,Ik was altijd op zoek naar nieuwe dingen, heb de mogelijkheden die op mijn pad kwamen veelvuldig benut. Als ik me ergens in vastbeet, kwam het vaak goed. En ach, de dingen die niet lukken, vergeet je snel."

Echt uitrusten doet hij niet, op het landgoed waar hij tegenwoordig woont, maar heel fanatiek de muziekwereld volgen is er ook wel vanaf. ,,Muziek is overal tegenwoordig. Je hoeft maar aan een knop te draaien en je krijgt precies wat je wilt. In alle genres, op alle momenten. In 1960, toen Veronica begon, was dat anders. Pop was nog onbekend terrein. The Blue Diamonds werden al als heftig gezien. Mannen als Little Richard en Ben E. King waren hier onbekend. Op de radio werd hun muziek niet gespeeld. De publieke omroep kwam niet verder dan Imca Marina. Er wachtte de piratenstations een mooie taak."

Platenjassers

Lex was ook als jonge Lodewijk al bijzonder geïnteresseerd in muziek. Hij organiseerde dansavonden, was manager van beginnende beatgroepen en begon als dj in 1967 bij Radio Dolfijn en Radio 227, op een schip.

,,Van de Engelse programmaleider leerde ik veel: het belang van formats, horizontaal programmeren, vernieuwen. Bij Veronica startte ik later als nieuwslezer."

Lex was in die tijd al financieel onafhankelijk. ,,Niet omdat mijn ouders veel geld hadden verdiend met hun boomkwekerij, maar omdat ik simpelweg niet te lui was om als schillenboer te werken. Mijn gang naar radio was echter een sprong in het diepe. Mijn ouders vonden veel goed. Alleen die stap richting Veronica zag mijn pa niet zitten. Veronica had geen toekomst, zei hij."

,,In die periode werden discjockeys als domme schreeuwlelijkerts gezien. Er werd op neergekeken. Dat veranderde pas met mensen als Felix Meurders. Wij hadden het met Veronica lastig, omdat alles een week vooraf op band werd opgenomen. Je kon het dus niet over het weer of de actualiteit hebben. Buiten de muziek was er weinig gesprekstof, dus popkennis was noodzakelijk. Dat is nu helaas wel eens anders...''

,,Je moet extravert zijn als dj. Ik was dat. De één-op-één relatie met de luisteraar ontbreekt nu vaak, dankzij de aanwezigheid van sidekicks. Ik veroordeel dat niet, het is alleen anders dan vroeger. Dj's van nu zijn entertainers, wij waren platenjassers. Wij brachten ritmiek aan."

Goede smaak

Voor het soundbook Lexjooo selecteerde Harding voor vier cd's 78 songs. Journalist Tjerk Lammers voorzag ze van begeleidende info. ,,Het samenstellen was moeilijker dan platen draaien op Veronica. Sommige nummers hadden de tand des tijds niet doorstaan of waren niet relevant meer. Ook een aantal van The Beatles niet, zo merkte ik. The Rolling Stones wel. Maar een act als Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich... is dat nog wel leuk? The Cats niet, vind ik, The Bee Gees wel. Ook liet ik het historische belang meespelen, zoals bij Q65 en Golden Earring. Er had nog wel meer Nederlands op gepast."

Het soundbook kent vier hoofdstukken: een met hits uit de Veronica-periode, een met rockhits uit de 70's, een uit de Countdown-periode uit de 80's en een met meer romantisch werk. Lex heeft een goede smaak, blijkt wel weer.

Hit

,,Ik hoorde altijd gelijk of iets een hit kon worden. Ik zat zelden mis. Bij October 26 van The Pretty Things bijvoorbeeld. Dat werd het niet, hoe hard ik er ook aan trok. Fleetwood Mac, nog als bluesband, scoorde met Need Your Love So Bad hier wel al een hit omdat ik dat ging draaien. Ook Halo Of Flies van Alice Cooper is zo’n voorbeeld. Natuurlijk heb ik Alice Cooper niet ontdekt, maar omdat Veronica dat lange nummer durfde te draaien werd het een hit, alleen in Nederland. Andere fraaie voorbeelden daarvan zijn Give Up Your Guns van The Buoys en de eerste hit van U2 in Nederland en Duitsland: I Will Follow, in de live-versie. Die was opgenomen op veel sporen (techniek Ad Bouwman) tijdens een concert voor Countdown in ’t Heem in Hattem. Dat programma was spraakmakend, op tv en radio. U2 gaf een wereldconcert, vond dat zelf ook en gaf toestemming de single uit te brengen.”

Opvallend is de aanwezigheid van sterke soul (Marvin Gaye, Wilson Pickett, Otis Redding), southern rock en muziek van de westcoast (Allman Brothers, The Byrds, Buffalo Springfield) plus de nodige psychedelica (Electric Prunes, Cream).

Mooi is ook de bijdrage van The Beach Boys, gezongen door bandlid Bruce Johnston. ,,Hij deed soms slechts de leadzang, maar dat was altijd prachtig. Hij was een keer te gast in de studio en wilde laat nog naar een vriendin in Antwerpen rijden. Ik haalde hem over te blijven en liet hem en passant nog een prachtige jingle voor Veronica inzingen."

Lexjooo - Lex Harding, de geschiedenis van de popmuziek in 78 songs ligt nu in de winkel.