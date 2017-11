Hennepkwekerijen gevonden in vier plaatsen

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft woensdag in vier panden in de regio hennepkwekerijen gevonden. Dat gebeurde in Poortvliet, Fijnaart, Bergen op Zoom en Tholen.

In Poortvliet werd een kwekerij gevonden in een huurwoning aan het Van der Slikkeplein. In drie kweektenten stonden 146 hennepplanten met de apparatuur die daarbij hoort. De politie heeft de spillen in beslag genomen. Uit onderzoek bleek dat hier minimaal twee voorgaande hennepoogsten waren geweest. De woningstichting is ingelicht over de vondst.

XTC-pillen

In Fijnaart was het raak in een woning aan de Hazebrouckstraat. Hier stonden in een kweektent tien forse hennepplanten. De bewoner is aangehouden. In de woning zijn ook nog een handelsvoorraad hennep en XTC-pillen gevonden. De bewoner is voor nader onderzoek ingesloten.

In Bergen op Zoom werd een kwekerij gevonden in een loods aan de Calandweg. Uit onderzoek bleek dat er 510 hennepplanten waren geoogst. De elektriciteit werd illegaal afgetakt. In de loods werd niemand aangetroffen. Het energiebedrijf heeft aangifte gedaan van de diefstal van stroom.

Buitenboordmotor

In een huurwoning en schuur aan de van Zoutziedersdreef in Tholen bleek er ook een kwekerijruimte te zijn. De oogst was enige tijd geleden al weggehaald. Ook hier werd de elektriciteit illegaal afgetapt. De 28-jarige bewoner is aangehouden en verhoord. In de kwekerij stond ook nog een buitenboordmotor die eind juni in Tholen was gestolen. De woningstichting is op de hoogte gebracht.