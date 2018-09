Hélène leerde ‘zwemmen’ van haar held en Rico wordt niet wakker met een liedje in zijn hoofd

Hélène Hendriks leerde ‘zwemmen’ van haar held

Presentatrice Hélène Hendriks uit Breda had de dag van haar leven en poste een foto met haar twee helden. Met name Jan Joost van Gangelen. “Ik heb super veel van hem geleerd en hij heeft mij nooit laten verzuipen”, schrijft de Bredase op Instagram.

Rico Verhoeven wordt wakker met een liedje in zijn hoofd

Je zal maar de buren zijn van Rico Verhoeven in Halsteren. De kickbokser wordt niet bepaald wakker met een liedje in het hoofd. Nee, Verhoeven schreeuwt het uit. Nog vier weken en dan mag hij in de Johan Cruijff ArenA weer de ring in. Bij het zien van de foto moet tegenstander Guto Innocente uit Brazilie er nog maar eens goed over nadenken of hij naar Nederland komt.