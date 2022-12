Heldhaftige redders en tragische ongevallen: dit zijn de meest gelezen Brabantse verhalen van dit jaar

Een heldhaftige reddingsactie in de Galderse Meren, ongelukken met een gigantische impact en bizarre anekdotes in de rechtszaal. Dit zijn de meest gelezen en best gewaardeerde verhalen van BN de Stem in 2022.

• Toen een Bredaas stel op 3 januari via het raam bij hun buren naar binnen keek, dachten ze twee vrijende mensen te zien. Niet heel bijzonder, tot de ‘vrouw’ opstond en een jong meisje van zeven bleek te zijn. Het stel maakte een melding bij Veilig Thuis en de politie. De man, de vader van het meisje, werd gearresteerd.

• Twee jonge kinderen (8 en 10) en twee volwassen vrouwen (39 en 42) uit Bosschenhoofd kwamen in september op het leven bij een aanrijding in Oud Gastel. Een 27-jarige bestuurder uit Roosendaal ramde hun auto met een razendsnelle Duitse huurauto. Wie is deze man die een gigantisch drama veroorzaakte?

• Broer en zus Sharise en Leroy Grootfaam belandden op een heerlijke zomerdag plots in een hele slechte film. In het water van de Galderse Meren in Breda zagen zij het lichaam van een bewusteloos meisje drijven. Ze twijfelden geen moment, kwamen in actie en redden het meisje.

• Het Halsters echtpaar kon het drie jaar geleden amper bevatten. Plots liet Stadlander in, wat zij altijd als hun tuin hadden beschouwd, de rij berkenbomen en coniferen rooien. De woningcorporatie deed dat vanwege de renovatie van appartementencomplex de Merel. De bomen stonden in de weg. Het stel stapte met een advocaat naar de Raad van State. Volgens hen heeft Het Kadaster in 1973 een grote fout gemaakt.

Volledig scherm Mariëtte van Lierop treurt om de gerooide bomen naast haar huis in de Dorpstraat. © Pix4Profs/Casper van Aggelen

• ,,Ze leefden een luxe leven met BMW’s, een Porsche Cayenne en een Hummer en hadden Rolex-certificaten en een schoenencollectie met een dagwaarde van 8000 euro", vertelde de officier van justitie in november in de rechtbank van Breda. Mirza G. en zijn echtgenote Rosa uit Breda kochten in het centrum van Breda illegaal panden met een waarde van 2,4 miljoen euro, pinden in tien jaar meer dan een half miljoen euro ‘onverklaarbaar’ leefgeld. Het OM wil hen voor respectievelijk 6 en 2,5 jaar de cel in hebben.

• Negen jaar lang leefde Nikki Hendriks (24) uit Roosendaal met allerlei klachten. Vanaf haar twaalfde kampte ze met buikpijn, vermoeidheid en vergeetachtigheid en werd ze van het kastje naar de muur gestuurd. Eindelijk kreeg ze in 2019 de juiste diagnose. Nikki had een vitamine B12-tekort. Met haar Instagrampagina @vitamineb12tekort probeert ze in contact te komen met mensen die last hebben van dezelfde ziekte.

Volledig scherm Nikki Hendriks merkt dat het veel beter met haar gaat nu ze vitamine B12 injecteert, maar moet wel de balans in de gaten houden. © Pix4Profs/Peter Braakmann

• Tussen de vier in Oosterhout en Breda aangehouden verdachten van een onderzoek naar grootschalige cocaïnesmokkel stond een opvallende naam: strafrechtadvocaat Mustapha M. (27) uit Breda. Collega’s van de opgepakte strafpleiter reageren geschokt maar zijn niet verbaasd. Vorig jaar mei werd al duidelijk dat politie en Openbaar Ministerie een advocaat en zijn broer uit de regio op de korrel hadden.

• Vanuit een rijdende bestelbus belandde de 27-jarige Jimmy van den Beemd uit Breda op het wegdek in Rijsbergen waarna hij overleed aan zijn verwondingen. Het is nog altijd de vraag of het gaat om een noodlottig ongeval of dat hij bij een ruzie uit de auto geduwd is. De 34-jarige vriendin van Jimmy werd meteen aangehouden.

Volledig scherm Een inzittende van een auto is op het wegdek beland van de Bredaseweg bij Rijsbergen © Tom van der Put / Eye4images

• Harold van der Burg (54) vergat een vergunning aan te vragen voor drie vakantiewoningen die hij verhuurt aan de Bergsebaan in Bergen op Zoom. Dat komt hem duur te staan. Voorlopig mag hij ze niet meer verhuren. ,,Het voelt zo oneerlijk”, zegt hij. ,,Nog geen kilometer verderop zit een camping. Waarom kan ik dan in mijn achtertuin geen huisjes verhuren?

‘Op 10 mei verloor de wereld een prachtig mens’. Zo begint Mar Bremer de doneeractie ‘Help Anne en Sepp’ voor de nabestaanden van Wesley van Iersel. De 29-jarige trucker overleed in Gilze na een botsing met een vrachtwagen. Anne en zoontje Sepp (3) blijven achter met de net gekochte trouwjurk.

Volledig scherm Anne, Wesley en Sepp. De foto die mee het graf in ging van Wesley. © Anne