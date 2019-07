Handtekeningen jagen bij NAC en meelallen met Grad Damen

POLL Wethouder Dols: ‘Ik weet nog niet of een Muizenstad op de kermis van Tilburg hoort’

16:15 TILBURG - Kermiswethouder Rolph Dols laat zich nog niet uit over de vraag of de Muizenstad volgend jaar op de kermis van Tilburg terug kan keren. De attractie is in opspraak geraakt door een twitterfilmpje van dierenrechtenactiviste Karen Soeters. De exploitanten zijn daar zo door ontdaan dat ze er in elk geval dit jaar ‘helemaal klaar mee zijn’.