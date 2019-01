Gwen van Poorten viert nog steeds kerst en Cheryl Maas duikt met wel heel weinig kleren aan in de sneeuw

BRABANT BYTESKorte updates van onze eigen Brabantse sterren op social media, wie houdt daar nou niet van? In de rubriek Brabant Bytes struinen wij het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van onze eigen BB’s, oftewel: Bekende Brabanders.

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Als je net wakker bent, waar heb je dan zin in? Lekker in de sneeuw duiken natuurlijk! Tenminste, als je Cheryl Maas heet en natuurlijk verliefd bent op sneeuw. En dan ook nog in je ondergoed....respect hoor!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@cherylmaas) op 14 Jan 2019 om 4:10 PST

Verdrietig nieuws in huize Van Moorsel. Het hondje van de familie, hier alleen bekend onder de naam ‘lieve schat’, is heengegaan.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@leontienvanmoorsel) op 14 Jan 2019 om 4:57 PST

Podcast, vodcast, wat je maar wil. Guido Weijers heeft het allemaal voor je. En wie wil er nu niet gratis slimmer worden? Want dat beloofd Guido óók nog eens.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@guidoweijersofficial) op 14 Jan 2019 om 5:32 PST

Het is een beetje vaag waar Memphis het nu precies over heeft. Maar de foto versterkt toch wel weer zijn diepste gevoelens die hij hier uit. Met natuurlijk altijd een boodschap over God.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@memphisdepay) op 14 Jan 2019 om 6:03 PST

Afscheid nemen bestaat niet. En daarom neemt presentatrice Gwen van Poorten lekker nog even geen afstand van kerstmis. En hoe kan dat beter dan met een enorme oorbel van de kerstman?

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@gwenvanpoorten) op 14 Jan 2019 om 6:09 PST

Bokser Nieky Holzken heeft zijn maandagochtendtraining er alweer opzitten. Hoe je een parkeergarage kunt gebruiken om in shape te blijven.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@niekyholzken) op 14 Jan 2019 om 3:55 PST

Ook Tanja Jess is de week sportief begonnen. Ze heeft last van hormonen en het weer en voelt zich ‘shitty’. Haar beste remedie is dan een uurtje afzien in de sportschool.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@tanjajess) op 14 Jan 2019 om 1:47 PST

Styliste Lonneke Nooteboom heeft zo te zien nergens last van in het Oostenrijkse Leogang. Behalve dan misschien van een overdosis sneeuw. Maar daar trekt ze zich niets van aan: ze gaat gewoon wandelen. Wel even andere schoenen aantrekken Lonneke!