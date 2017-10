Grote uitslaande brand achter woning aan Berghemseweg in Oss; omwonenden bang dat vuur overslaat

Ben Broek en Volkan Tasdan op ver­kie­zings­jacht in Bergen op Zoom

16:43 BERGEN OP ZOOM - De lokale politici in Bergen op Zoom kunnen hun borst natmaken. De komende maanden worden ze gevraagd en ongevraagd 'on camera' bestookt met vragen door leraar maatschappijleer Volkan Tasdan van het 't Rijks en oud-leerling Ben Broek van deze school. Doel van de filmpjes die via Facebook worden getoond: partijen en hun standpunten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 leuk en vooral begrijpelijk maken.