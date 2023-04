Grootste zaak over online misbruik ooit gaat vandaag verder: ‘Hij heeft het leven van zijn slachtoffers tot een hel gemaakt’

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Oekraïne zet twijfels bij vermeende Amerikaan­se spionage van Zelensky

Het uitlekken van geheime Amerikaanse documenten, met name die over de oorlogssituatie in Oekraïne, vormt ‘een zeer ernstig risico’ voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Dat meldde het Pentagon maandag in een verklaring. De Oekraïense regering zet twijfels bij de afluisteroperatie. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.