Groot xtc-lab in loods in woonwijk Sint Willebrord, 69-jarige eigenaar opgepakt

updateSINT WILLEBRORD - De politie heeft donderdag in Sint Willebrord een groot xtc-lab ontdekt, 'bedoeld voor grootschalige productie'. Het illegale chemische fabriekje zat verstopt in een loods tussen de Kaaistraat en Geraniumstraat. Het is het zoveelste drugslab dat wordt gevonden in een woonwijk in Brabant.

Bij de actie is de 69-jarige H.B. uit Sint Willebrord aangehouden. Hij is via zijn aannemersbedrijf eigenaar van de loods, die een toegangspoort heeft in de Geraniumstraat. De politie heeft ook huiszoeking gedaan in zijn woning aan de Hazelaarstraat, honderd meter verderop.

Geschrokken

Buurtbewoners reageren met gefronste wenkbrauwen op het nieuws. Ze kennen de eigenaar van de loods, zeggen dat ze wel eens auto's en busjes het terrein op en af zagen rijden. ,,Maar dit hadden we nooit verwacht. Je schrikt er wel van, zo dichtbij'', zegt een wijkbewoner.

Riskant

In het drugslab werd zogeheten mdma-olie omgezet in de poeder die de werkzame stof vormt in xtc-pillen. Het is niet de gevaarlijkste stap in het productieproces. Er wordt bijvoorbeeld niet met hoge druk of hitte gewerkt, maar juist met lage temperaturen. In de schuur troffen forensisch rechercheurs meerdere vrieskisten aan. Toch blijft het procedé volgens deskundigen riskant, mede vanwege giftig drugsafval dat vrijkomt.

Lopend onderzoek

Het is niet duidelijk of politie en gemeente het lab tijdens een gezamenlijke routinecontrole hebben ontdekt, of dat het een gerichte actie was die bijvoorbeeld voortvloeit uit een lopend onderzoek.

De burgemeester van de gemeente Rucphen, Marjolein van der Meer Mohr liet via een persbericht van de politie weten: "De politie heeft vanmorgen heel kordaat gereageerd. We zijn blij met deze krachtige aanpak. Zo werken we samen met politie en andere partners aan een veilige gemeente voor onze inwoners."