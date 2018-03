Groot aantal kluisjes opengebroken bij Rabobank in Oudenbosch

De inbraak is maandagmiddag door medewerkers van de bank ontdekt. Ze schakelden direct de politie in die een groot onderzoek instelde. ,,Omdat de kluis niet meer gesloten kon worden, hebben we het gebouw van maandagmiddag tot vanmorgen (dinsdag, red) beveiligd", zegt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage.

Groot aantal kluisjes

Hoeveel kluisjes er zijn opengebroken en hoe de dieven binnen zijn gekomen, wil hij niet zeggen. ,,Maar het gaat in ieder geval om een groot aantal kluisjes. We zijn tot dinsdagmiddag bezig geweest met het onderzoek. De Rabobank informeert nu haar klanten en kijkt hoe groot de schade is."

Een gedupeerde klant, die anoniem wil blijven, zegt tegen Omroep Brabant dat hij enorm is geschrokken van het nieuws. Hij is dinsdagavond door de Rabobank telefonisch op de hoogte gebracht van de kluisjesroof. Hij kreeg het idee dat de bank niet echt weet wat ze met de situatie aan moeten. De man is veel waardevolle spullen kwijt, maar wil daar verder niets over kwijt. "Dan denk je dat je spullen veilig liggen in het zwaarbeveiligde bankgebouw, maar ik had ze net zo goed thuis in de la kunnen leggen", zegt hij. "Er zaten spullen tussen met emotionele waarde. Ik hoop dat ze er nog iets van terugvinden."