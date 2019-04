Grapperhaus: ‘Burgemeesters zijn geen sheriff’

Woeste man (56) sleurt jongedame uit auto vanwege haar parkeerge­drag in Steenber­gen

13:30 STEENBERGEN - Een 56-jarige man uit Steenbergen is donderdagmiddag in zijn woonplaats opgepakt nadat hij een jonge vrouw uit haar auto sleurde en bij de keel had gegrepen. Volgens de politie ergerde de agressieveling zich aan het parkeergedrag van de vrouw.