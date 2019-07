Giel de Winter ontspant met vodka in een villa en Manon Meijers op roadtrip met Guus

BRABANTSE VONDSTEN/video Deze prijswin­nen­de ‘slimme’ emmer is uitgevon­den in Steenber­gen

20:00 STEENBERGEN - Als lelieteler reisde Pieter Hoff de wereld over en hoorde zijn klanten klagen over het tekort aan water. Hij besloot zijn bedrijf te verkopen en werkte net zo lang totdat hij een oplossing had: een intelligente emmer.