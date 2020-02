GGD: ‘Zangeres met corona was nog niet besmettelijk tijdens optreden in Raamsdonksveer’

LIVE | Vrouw in Delft ook besmet, zevende Nederland­se coronapa­tiënt bevestigd

21:51 Ook in Delft is een vrouw besmet met het coronavirus, werd vanavond duidelijk. De vrouw zit in thuisisolatie. Donderdag werd bekend dat er een eerste patiënt uit Loon op Zand is opgenomen in een ziekenhuis in Tilburg, later bleken ook zijn vrouw en dochter besmet. Ook een gezin uit Amsterdam is geïnfecteerd, het gaat om een vrouw, haar man en een van hun kinderen. In totaal zijn er dus nu zeven besmettingen van het coronavirus in Nederland. In VS is vanavond de eerste coronadode gemeld. We houden je op de hoogte in ons liveblog. Let op: dit is een nieuw blog. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen lees je hier terug.