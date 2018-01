Gezocht: stevige mensen met hond

Wat dat laatste betreft, de baasjes moeten overgewicht of obesitas hebben, met een Body Mass Index van 25 of meer. Het onderzoek is eigenlijk al half januari begonnen, maar er is nog behoefte aan meer stevige hondenliefhebbers.

Hond vaak ook te zwaar

Mens én hond worden beide gewogen en gemeten aan het begin en aan het eind van het onderzoek. Doel is om te kijken of er verschil te zien is na die acht weken gezond eten en meer wandelen. De ervaring leert trouwens dat als de baas te zwaar is, de hond daar vaak ook last van heeft.